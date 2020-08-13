Тегеран, , 10:36 — REGNUM 12 августа президент Ирана Хасан Рухани обсудил развитие экономики в стране при действующем правительстве, заявив, что в настоящий момент требуется дать конструктивные предложения по улучшению экономической ситуации. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на заседании кабинета министров, президент заявил, что противники страны пытаются преувеличить экономические проблемы в Иране, чтобы заставить людей забыть о главном — о том, что страна находится под жесткими экономическими санкциями.

«Противники думали, что Иран не сможет терпеть эти санкции даже в течение нескольких месяцев, в то время как сейчас уже более двух с половиной лет иранское правительство и нация сопротивляются давлению санкций», — сказал Рухани.

«Если мы отложим в сторону нефть, которая является фокусом санкций, и рассчитаем экономический рост страны без учета нефти, то иранский экономический рост будет положительным на уровне 1,1% в этом году», — отметил президент страны.