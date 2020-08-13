Архангельск, , 00:10 — REGNUM Число занятых на малых и средних предприятиях (МСП) в Архангельской области за год сократилось почти на 7%. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минэкономразвития.

По данным статистики, в регионе насчитывается 89 699 занятых в малом и среднем бизнесе, это на 6,9% меньше, чем годом ранее. При этом, по сравнению с периодом 2018−2019 годов снижение составило 11,7%.

«Да, сейчас 2020 год стал нелегким для предпринимательского сообщества Архангельской области, при этом правительством области в результате работы по минимизации экономических последствий, вызванных пандемией, на региональном уровне оперативно приняты меры поддержки для бизнеса, — отметил министр экономического развития Архангельской области Иван Кулявцев. — При этом хочу напомнить, что, согласно рейтингу регионов по вовлеченности населения в малый бизнес в 2019 году, который формировало Российское информационное агентство на основе данных Росстата, Архангельская область среди арктических регионов занимает второе место».

Напомним, на фоне пандемии архангельскому бизнесу снизили ставку налога при упрощенной системе налогообложения, когда налогом облагаются «доходы», — с шести до четырех процентов с 1 января 2020 года до 31 декабря 2021 года. Также была снижена ставка налога для предпринимателей, работающих по патентной системе налогообложения до одного рубля. Кроме того, введена новая поддержка для предпринимателей региона, использующих имущество или земельные участки, находящиеся в собственности Архангельской области, — снижена ставка арендной платы до одного рубля.

Дополнительно с 1 июля 2020 года на территории Архангельской области введен специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» для самозанятых граждан. Преимущество такого режима в том, что официально зарегистрированные самозанятые легализуют свой бизнес. Налог на профессиональный доход составил 4% при работе с физлицами и 6% — при работе с юрлицами и индивидуальными предпринимателями.

Стоит добавить, что все данные по количеству занятых в МСП обозначены без учета количества самозанятых, а их на сегодняшний день в Архангельской области с 1 июля 2020 года 1 142 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом полугодии кафе и рестораны Архангельской области сократили объем продаваемой продукции на четверть.