Нью-Йорк, США, 12 августа 2020, 23:08 — REGNUM Совет директоров компании Tesla одобрил сплит акций компании из расчета 5:1. Соответствующее заявление 11 августа опубликовано на официальном сайте автопроизводителя из США.
Согласно заявлению компании, дробление акций позволит «сделать владение акциями более доступным для сотрудников и инвесторов». Торговля акциями с учетом сплита начнется с 31 августа. Новость вызвала резкий рост котировок Tesla на фондовом рынке.
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