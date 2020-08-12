Брюссель, , 22:08 — REGNUM Недопустимо, чтобы американское руководство вмешивалось в энергетическую политику ЕС, в частности — санкциями за «Северный поток — 2», пишет газета Handelsblatt.

Комментируя инициативу американских сенаторов ввести санкции против германской компании за участие в проекте «Северный поток — 2», Кадри Симсон, пресс-секретарь комиссара ЕС по энергетике, заявила:

«Экстратерриториальное применение санкций противоречит международному праву».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее германский министр иностранных дел Хайко Маас назвал «санкции между партнёрами» «неверным и ложным путём».

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