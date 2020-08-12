Женева, Швейцария, 12 августа 2020, 21:42 — REGNUM Ближневосточный офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 12 августа обратился к международным донорам с призывом оказать помощь Ливану в связи с катастрофой, вызванной взрывом в порту Бейрута.
Глава регионального офиса ВОЗ Рана Хадже заявила в ходе онлайн-брифинга, что организация «озабочена состоянием здоровья и благополучием людей, которые были ранены, потеряли близких или стали бездомными».
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