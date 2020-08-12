Краснодар, , 21:11 — REGNUM Ограничение водоснабжения возможно в Анапе, Геленджике, Новороссийске и Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом 12 августа в телеграм-канале написал губернатор Вениамин Кондратьев.

Нет воды

«В связи с жаркой погодой и отсутствием дождей на Кубани в ближайшие дни уровень воды Краснодарского водохранилища может опуститься до критической отметки. В Анапе, Геленджике, Новороссийске и Темрюкском районе возможно ограничение водоснабжения», — написал Кондратьев.

Губернатор поручил главам муниципальных образований в случае дефицита воды предусмотреть возможность обеспечения водой социальных объектов, жителей и туристов. В готовность приводится резервная техника для подвоза воды.

«При необходимости подключим дополнительные резервы из других муниципалитетов», — уточнил Кондратьев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кондратьев заявил, что самая сложная ситуация с водоснабжением на территории Краснодарского края сложилась в Новороссийске и Геленджике, где износ водопровода превышает 80%.