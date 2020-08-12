Минск, , 20:52 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's считает, что акции протеста после президентских выборов в Белоруссии могут иметь негативные последствия для экономики страны. Об этом говорится в распространённом 12 августа пресс-релизе агентства.

Белорусский флаг Иван Шилов © ИА REGNUM

Аналитики S&P отмечают политические и экономические риски в ситуации после выборов в Белоруссии, указывая, что нарушения избирательного процесса и силовое подавление демонстраций повышают вероятность новых международных санкций в отношении Минска.

Эксперты также не исключают, что противостояние между властями и оппозицией в Белоруссии может иметь затяжной характер, отмечая, что в республике нет независимых институтов, которые могли бы выступить посредниками в диалоге.

Ещё одним негативным фактором для Белоруссии в S&P считают разногласия между Минском и Москвой по условиям поставок энергоносителей. По мнению аналитиков, энергетические споры могут повлиять на готовность России далее поддерживать белорусскую экономику.

Пока агентство сохраняет суверенный кредитный рейтинг Белоруссии на уровне «В/В» со «стабильным» прогнозом, не ожидая стремительного влияния ситуации в стране на её экономические показатели. Тем не менее специалисты считают, что риски для Белоруссии возрастают. По итогам 2020 года, согласно прогнозу S&P, ВВП республики может сократиться на 4%.