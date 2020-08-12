Вашингтон, , 20:35 — REGNUM Международная консалтинговая компания McKinsey & Company, специализирующаяся на решении задач, связанных со стратегическим управлением, подсчитала, что экономический ущерб от пандемии коронавируса в мировом масштабе на сегодняшний день составляет порядка $30 трлн. Об этом сказано в аналитическом материале компании, опубликованном на ее сайте.

McKinsey считает, что в сравнительном анализе ущерб от пандемии оказался большим ($30 трлн), чем от глобального вооружённого конфликта (гипотетической мировой войны — $15 трлн) или мирового финансового кризиса (2009 года — $10 трлн).

При этом пандемия еще далеко от завершения и экономические прогнозы туманны.