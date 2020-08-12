Бишкек, , 20:17 — REGNUM Внешнеторговый оборот Киргизии в январе — июне 2020 года составил $2 млрд 577,4 млн (188,5 млрд рублей) и по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизился на 22,4%. Об этом сообщает национальный статистический комитет республики.

При этом экспортные поставки увеличились на 2,4%, а импортные поступления, напротив, уменьшились на 32,2%.

Объем взаимной торговли Киргизии с другими участниками Евразийского экономического союза в первой половине текущего года сложился на уровне 1 млрд 54,8 млн (77,1 млрд рублей), что на 17,3% меньше в сравнении с первым полугодием 2019 года.

При этом экспорт киргизстанской продукции сократился на 25%, а импорт товаров из стран членов ЕАЭС уменьшился на 15%.

Наибольшая доля взаимной торговли республики с государствами-участниками Евразийского альянса пришлась на Россию — 67,6% и Казахстан — 30,3%.