Бишкек, , 20:06 — REGNUM «Пандемия обнажила все проблемы системы здравоохранения. В ближайшее время мы рассмотрим этот вопрос комплексно для улучшения ситуации», — заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время беседы с персоналом Баткенской областной больницы.

Сооронбай Жээнбеков во время посещения больницы President.kg

По словам главы государства, он «хорошо осведомлен о проблемах киргизстанского здравоохранения».

Жээнбеков пообещал построить в регионах новые больницы, а здания, пригодные к ремонту, оборудовать под полноценные медицинские учреждения.

«Как вы знаете, в рамках государственной политики регионального развития уделяется особое внимание отдаленным районам нашей страны», — сказал он.

Подводя итог, президент Киргизии призвал медиков активно вовлекаться в процесс цифровизации медицинской сферы для создания комфортных условий для пациентов.