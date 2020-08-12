Лос-Анджелес, США, , 19:58 — REGNUM Миллиардер и медиамагнат Самнер Редстоун, владелец корпорации National Amusements, подконтрольной которой являлись Viacom — CBS, MTV и Paramount Pictures, скончался, 12 августа сообщает CBS News.

Редстоун, который унаследовал сеть кинотеатров от своего отца и построил глобальную медиаимперию, умер в возрасте 97 лет и в последние годы не принимал непосредственного участия в управлении бизнесом.

Два места в попечительском совете National Amusements займут дочь покойного миллиардера Шари Редстоун и ее сын Тайлер Корфф.

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