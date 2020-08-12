Москва, , 19:08 — REGNUM В России за период с 4 по 12 августа зафиксирована дефляция на уровне 0,1% после нулевой инфляции в предыдущие три недели. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

По оценке ведомства, за период с начала августа потребительские цены снизились в среднем на 0,1%, а с начала текущего года — выросли на 2,9%.

За последнюю неделю среди продовольственных товаров подорожали сахар-песок — на 1%, свинина — на 0,3%, сосиски, сардельки, сметана, творог, рис и чёрный чай — на 0,2%. Одновременно с этим куриные яйца подешевели на 0,3%, пшено и печенье — на 0,2%.

Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 2,8%, в том числе картофель стал дешевле на 4,6%, помидоры — на 3,9%, репчатый лук — на 3,8%, огурцы — на 3,3%.

Автомобильный бензин, по данным Росстата, за неделю подорожал на 0,1%, цены на дизельное топливо в среднем не изменились.