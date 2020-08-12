Иркутск, , 19:13 — REGNUM

Басманный суд Москвы продлил до 20 октября домашний арест генеральному директору ООО «Звезда» Олегу Хамуляку, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при замене лифтов в Ангарске Иркутской области, передает Газета.ru.

Глава компании «Звезда» Хамуляк был задержан следователем Главного управления по расследованию особо важных дел в ноябре 2019 года. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.

По данным следствия, в период 2018—2019 годов Хамуляк и иные пока неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, необоснованно завысили стоимость лифтового оборудования и объемы строительно-монтажных работ, выполненных ООО «Звезда».

Следователи выяснили, что соучастники арестованного гендиректора неправомочно включили в акты о приеме выполненных работ повышающий коэффициент в размере 1,1275 к нормам затрат труда на пусконаладочные работы и тем самым существенно завысили стоимость лифтов.

Причиненный Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области ущерб оценивается примерно в 186 миллионов рублей.

Правоохранительные органы выявили, что «Звезда» представила фальшивые документы при оформлении контракта на ремонт и замену лифтового оборудования, помощь в получении которого компании оказала Корпорация развития Иркутской области. Попытка депутатов Законодательного собрания области инициировать проверку по ситуации с заменой лифтов была заблокирована фракцией КПРФ.

СМИ сообщали, что глава этой фракции Андрей Левченко признавал учредителя «Звезды» своим подчиненным. Как полагает Газета.ru, речь идет о Андрее Ядришникове — учредителе и юристе ЗАО «Стальконструкция», а также члене Избирательной комиссии Иркутской области от КПРФ. Сам Андрей Левченко является сыном ушедшего в отставку губернатора Иркутской области.

«Звезда» появилась тогда, когда Сергей Левченко стал губернатором», — отмечает депутат Думы Ангарского ГО Александр Куранов. Именно влиянием экс-губернатора объясняется победа неизвестной компании, не имеющей оборотных средств и квалифицированного персонала, в тендере на 1,5 миллиарда рублей. Региональные издания в прошлом году провели журналистские расследования, в которых приведены доказательства того, что деньги, полученные «Звездой», предположительно выводились в офшоры через банк «Солидарность», деятельность которого связывают с Левченко и их окружением.

Также кажется странной эта победа в тендере в свете подробностей, которые выявили в ходе рассмотрения дела о банкротстве «Звезды», подчеркивается в статье

Арбитражный суд 27 мая признал ее банкротом.

Временным управляющим ООО был проведен анализ финансового состояния должника, на основании результатов которого сделан вывод о том, что «Звезда» не обладает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов. Управляющий заметил, что стоимости имущества компании достаточно лишь для покрытия судебных расходов, связанных с делом о банкротстве, и расходов на выплату вознаграждения арбитражного управляющего.

Кроме того, он сообщил суду, что «выявлены сделки (платежные операции с денежными средствами), подозрительные сделки, требующие дополнительного анализа».

При этом в региональный арбитражный суд поступил иск фонда капитального ремонта к ООО «Звезда» о применении последствии ничтожных сделок, а именно договоров на выполнение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и обязании возвратить денежные средства в размере 559,6 миллиона рублей. Предварительные слушания по этому делу суд назначил на 22 сентября.