Москва, , 18:42 — REGNUM Существенную помощь от государства получили немногие предприятия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 августа сообщил экономист Сергей Хестанов.

Однако есть и исключение. Так, авиаперевозки получили масштабную поддержку. В то же время это оказалась единственная отрасль, которой государство оказало существенную помощь. Однако экономист считает такой подход оправданным.

«Государство действовало довольно скупо и, наверное, это тот случай, когда государство за скупость можно только похвалить. Потому что выработать объективные критерии поддержки нелегко, поддержка широким слоем невозможна в силу того, что у государства просто нет на это ресурсов. За что стоит похвалить государство, так это за прямую помощь гражданам, которая была реализована в виде прямых выплат семьям с детьми», — сказал Хестанов.