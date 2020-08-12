Москва, , 18:39 — REGNUM Государство не располагает достаточными возможностями для полноценной компенсации потерь бизнеса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 августа сообщил экономист Сергей Хестанов.

По мнению эксперта, государство не имеет ни ресурсов, ни рычагов для по-настоящему масштабной поддержки бизнеса, которая бы компенсировала ему существенную часть потерь прибыли.

«Просто за счет роста госрасходов возможности государства ограничены. Сектора, где это можно сделать, ограничены. Не стоит делать больших иллюзий насчёт того, что за счет увеличения госрасходов можно всё решить. Что-то сделать можно, но возможности государства тут ограничены», — заявил Хестанов.

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