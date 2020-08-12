Баткен, Киргизия, , 18:01 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сегодня, 12 августа, в рамках рабочей поездки в Баткенскую область ознакомился с проектом по строительству логистического центра по переработке и сортировке плодов абрикоса.

Местный предприниматель, представивший главе государства этот проект, сообщил, что в него будет вложено более $8 млн (585 млн рублей) инвестиций.

Также бизнесмен отметил, что ввод в эксплуатацию такого логистического центра позволит создать 200 новых рабочих мест, а местные фермеры смогут наладить сбыт своей продукции. Ежегодно появится возможность для переработки до 8000 тонн абрикоса.

Также президент Жээнбеков ознакомился с проектом по строительству в Кадамжайском районе Баткенской области еще одного торгово-логистического центра, в состав которого войдут промышленные объекты и экспортоориентированные предприятия по переработке сельхозпродукции и производству стройматериалов.