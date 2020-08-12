Москва, , 17:58 — REGNUM Рекордный спад прибыли российских компаний, достигший 67%, был ожидаемым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 августа сообщил экономист Сергей Хестанов.

Закрытый на период карантина магазин непродовльственных товаров Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Это было ожидаемо, потому что целые отрасли экономики либо вообще не работали, либо работали в объемах, которые были ниже», — сказал Хестанов.

Экономист отметил, что прогнозировать объём потерь было достаточно трудно, ведь в новейшей истории ещё не было масштабных пандемий. Однако в итоге потери оказались в пределах, которые озвучивали эксперты.

«Само отсутствие прецедентов усложняет прогнозирование, что дает высокий диапазон оценок от и до. И эти показатели в данный диапазон укладываются», — заявил Хестанов.

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