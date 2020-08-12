Москва, 12 августа 2020, 17:52 — REGNUM Падение прибылей российских предпринимателей в результате пандемии было неизбежным, считает заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов. Об этом он заявил 12 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что пандемия коронавирусной инфекции провоцировала сильнейшее за 16 лет падение прибыли российских компаний.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Завьялов объяснил, что пандемия и самоизоляция стали одним из самых серьёзных испытаний для малого и среднего бизнеса в РФ.
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