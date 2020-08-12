Тамбов, , 17:50 — REGNUM В Тамбовской области экспорт продовольствия за первые 6 месяцев этого года увеличился в три раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении информационной политики.

Тамбовщина Tambov.gov.ru

По информации Федеральной таможенной службы России, объем экспорта продовольствия Тамбовской области за первое полугодие 2020 года составил почти $184 млн, в том числе доля экспорта продовольственных товаров и сырья составила 86,5%. В целом объём экспорта вырос втрое.

По словам исполняющей обязанности начальника управления сельского хозяйства Тамбовской области Лидии Бакуменко, доля зерновых культур в структуре экспорта составила 40,8%.

«В рейтинге регионов-экспортеров зерна Тамбовская область занимает шестое место в России. Основными странами-импортерами являются Белоруссия, Азербайджан, Абхазия, Египет», — сообщила Бакуменко.

В 2020 году ведущую позицию в структуре экспорта АПК региона занимают подсолнечник и соя. В январе-июне текущего года экспорт маслосемян на Тамбовщине вырос в 42 раза к аналогичному периоду прошлого года. Таким образом, область вошла в топ-10 регионов-экспортеров маслосемян в России. Экспорт уже превысил $23 млн. Продукция отправляется в Латвию, Нидерланды, Иорданию, Египет, Белоруссию, Израиль, Ливан.

Кроме того, значительную долю в структуре экспорта продукции АПК Тамбовской области за шесть месяцев 2020 года к аналогичному периоду 2019 года составило мясо (рост в 3,4 раза), сахар и сахаристые изделия (рост в 5,2 раза), корма (рост в 2,4 раза), подсолнечное масло — (+54%).

Отметим, что Тамбовская область по экспорту мяса заняла шестое место в России, а по экспорту сахара — на седьмой позиции.

«Уже сегодня Тамбовская область почти на 50% перевыполнила целевой показатель объема экспорта продукции АПК на 2020 год, — подчеркнула Лидия Бакуменко. — Показатель был рассчитан в рамках реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК» и в соответствии с заключенным соглашением с Минсельхозом России».