Москва, , 17:49 — REGNUM Федеральный бюджет в январе-июле 2020 года исполнен с дефицитом в 1 трлн 522,3 млрд рублей. Такую предварительную оценку представило 12 августа Министерство финансов России.

Бюджет © MarsBars

Согласно данным ведомства, доходы бюджета за семь месяцев составили 10 трлн 399,2 млрд рублей доходов, что составляет 50,5% от общего объёма доходов, предусмотренных федеральным законом о бюджете на 2020−2022 годы.

Расходы бюджета за этот же период исполнены в объёме 11 трлн 921,6 млрд рублей, или 60,6% к годовому объёму расходов по закону о бюджете и 54,4% к сводной бюджетной росписи с учётом внесённых изменений.

В январе-июле Федеральная налоговая служба в январе-апреле перечислила в бюджет 6 трлн 241,9 млрд рублей доходов, что составляет 47,2% к прогнозным показателям доходов бюджета на 2020 год. От Федеральной таможенной службы поступило 2 трлн 392,4 млрд рублей, или 43,6% к прогнозным показателям.

Другие федеральные органы с начала года перечислили в бюджет 1 трлн 792 млрд рублей, что составляет 91,9% к прогнозным показателям на 2020 год.