Москва, , 17:48 — REGNUM Пандемия и самоизоляция стали одним из самых серьёзных испытаний для малого и среднего бизнеса в РФ, однако еще в середине 2019 года опросы предпринимателей показывали, что, несмотря на усилия государства, в экономике так и не произошло масштабных и структурных изменений, способствующих развитию сегмента МСП. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 августа заявил заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов. Так он прокомментировал новость о том, что пандемия коронавирусной инфекции спровоцировала сильнейшее за 16 лет падение прибыли российских компаний.

Закрытая столовая Дарья Драй (с) ИА REGNUM

«По данным ВЦИОМ, среди опрошенных в 2019 году предпринимателей 71% считали условия для ведения бизнеса в России неблагоприятными. Наиболее значимым фактором, препятствующим развитию бизнеса, опрошенные предприниматели называли низкий уровень благосостояния граждан, на втором месте — распространенность коррупции и на третьем — уровень цен на энергоносители, — отметил Завьялов. — По итогам IV квартала 2019 года Индекс Опоры RSBI, замеряющий деловую активность в сегменте малого и среднего предпринимательства, также фиксировал стагнацию деловой активности и снижение индекса продаж».

А пандемия, как пояснил экономист, усугубила у без того тяжелую деловую ситуацию.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Завьялов объяснил, что августе-сентябре 2020 года Россия переживет пик закрытия компаний, а восстановление пойдет медленнее, чем обычно.

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