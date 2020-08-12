Москва, , 17:44 — REGNUM Рекордное падение прибыли российских компаний не следует слишком драматично воспринимать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов.

Фитнес-центр закрылся для посещения Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Комментируя результаты исследования, согласно которому российские компании с марта по май 2020 года понесли максимальное падение прибыли за 16 лет, экономист заявил, что по итогам года показатели будут не настолько удручающими.

«Не надо драматизировать. В годовом выражении до конца года всё так стоять не будет. По итогам года спад будет, но явно меньше, чем сейчас получается в годовом выражении», — сказал Хестанов.

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