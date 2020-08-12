Москва, 12 августа 2020, 17:33 — REGNUM В августе-сентябре 2020 года Россия переживет пик закрытия компаний, а восстановление пойдет медленнее, чем обычно, считает заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов. Об этом он заявил 12 августа корреспонденту ИА REGNUM.
При этом экономист подчеркнул, что говорить о том, что РФ безвозвратно потеряла какой-то процент бизнеса, нельзя.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Завьялов отметил, что в России, если судить по количеству онлайн-касс, автодилеры фактически восстановили свою деловую активность по сравнению с докоронавирусным периодом, а магазинам для строительства осталось отыграть около 12%.
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