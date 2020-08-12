Курск, , 17:32 — REGNUM В Курской области в качестве самозанятых в региональной налоговой службе зарегистрировались более тысячи человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

В Курской области самозанятые могут работать открыто с 1 июля. Для них запущена платформа «Яндекс.Про», с помощью которой можно оформить статус, вести бухгалтерию и платить налоги через официальный сервис ФНС России «Мой налог».

«Налог на профессиональный доход введён в регионе с 1 июля. Спецрежим могут использовать граждане, которые не имеют работодателя и наёмных работников, создают продукт или услугу самостоятельно, без посредников и получают доход, не превышающий 2,4 млн рублей в год. Налоговая нагрузка минимальная — 4−6%. Это возможность «выйти из тени», запускать спокойно рекламу своих услуг», — прокомментировал заместитель губернатора Курской области Вячеслав Берзин.