Ижевск, , 17:27 — REGNUM В Удмуртии к 1 сентября откроются пять новых детских садов. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава республики Александр Бречалов.

В детском саду Minkavkaz.gov.ru

Так, детсады откроются в Камбарке, Шаркане, селе Сигаево Сарапульского района, деревнях Каменное и Шудья Завьяловского района. Все учреждения были построены в рамках национального проекта «Образование».

До конца текущего года в республике планируется ввести в эксплуатацию два детских сада на 220 мест в Сарапуле и Ижевске, а также еще четыре типовых детских сада на 80 мест в Воткинске, Алнаши, Вавоже и селе Мишкино Шарканского района.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне пять учреждений среднего профессионального образования Удмуртии получили гранты в рамках национального проекта «Образование». Средства выделены на обеспечение материально-технической базы современным требованиям федерального проекта «Молодые профессионалы».