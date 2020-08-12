Москва, , 17:09 — REGNUM В России, если судить по количеству онлайн-касс, автодилеры фактически восстановили свою деловую активность по сравнению с докоронавирусным периодом, а магазинам для строительства осталось отыграть около 12%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 августа рассказал заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов. Так он прокомментировал новость о том, что в марте — мае 2020 года совокупная прибыль российских компаний в годовом исчислении упала на 67%.

Как пояснил Завьялов, множество компаний, зависящих от непосредственного контакта с клиентами, пешеходного и автомобильного трафика, не смогли преодолеть длительный простой в деловой активности и вынуждены были закрыться. Рестораторам, индустрии развлечений, туристической отрасли, частным учебным заведениям и организациям по работе с детьми восстанавливаться предстоит еще не один месяц. Как подчеркнул экономист, по данным Сбербанка, фонд оплаты труда в компаниях сферы туризма и общественного питания сократился на 35% по сравнению с 2019 годом.

«Одновременно с этим отмечается значительный спад активности компаний малого бизнеса, несмотря на частичное снятие режима ограничений, — заметил Завьялов. — Если судить по данным о количестве работающих онлайн-касс на конец июля в сравнении с мартом, видно, что скорость восстановления деловой активности в различных сферах деятельности отличается. В сферах спорта, образования, туризма, развлечений активность восстановилась только наполовину».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Игорь Строганов заявил, что правительству РФ нужно решить, какую экономическую модель оно хочет развивать.

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