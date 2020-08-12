Ижевск, , 17:09 — REGNUM По состоянию на 1 августа текущего года в Удмуртии в Статистическом регистре хозяйствующих субъектов Росстата учтено 34,6 тыс. предприятий, организаций, их филиалов и обособленных подразделений. Также учтены 37,4 тыс. индивидуальных предпринимателей, сообщает Удмуртстат.

При этом в течение июля было официально ликвидировано 367 юридических лиц, зарегистрировано лишь 229 компаний. 694 индивидуальных предпринимателя были исключены из регистра, 517 зарегистрировались в качестве ИП.

Как сообщало ИА REGNUM, пандемия коронавирусной инфекции нанесла серьёзный удар по бизнесу в России, спровоцировав сильнейшее за 16 лет падение прибыли российских компаний. Так, в марте — мае 2020 года совокупная прибыль российских компаний (без учета малого бизнеса) сократилась до 1,4 трлн рублей, что в годовом исчислении меньше на 67%.