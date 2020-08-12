Москва, , 17:08 — REGNUM Во второй половине 2020 года ситуация с прибыльностью российских компаний должна улучшиться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.

Комментируя результаты исследования, согласно которому российские компании весной 2020 года понесли максимальное падение прибыли за 16 лет, экономист заявил, что данная ситуация со временем будет меняться.

«Я полагаю, ситуация будет меняться. Ситуация с рентабельностью, возможно, немного улучшится во второй половине 2020 года. В туристической сфере в ряде регионов это улучшение уже произошло. Причем это происходит взрывным образом в июле и августе в Крыму, Краснодарском крае. Но выход на повышенную рентабельность в более интенсивном виде уже в 2021 году, когда вся экономика будет переходить к режиму роста», — сказал Колташов.

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