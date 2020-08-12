Москва, 12 августа 2020, 16:52 — REGNUM Правительство РФ нужно решить, какую экономическую модель оно хочет развивать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 августа заявил доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Игорь Строганов.
И этот выбор, как пояснил Строганов, надо делать уже сейчас, пока есть ресурсы и возможности для его осуществления.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Строганов заметил, что власти РФ пытаются усидеть на двух стульях одновременно — с одной стороны, говоря про пагубность инфляции, а с другой стороны, разгоняя ее.
Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт объяснил, какую проблему экономики РФ выявил режим самоизоляции
Читайте развитие сюжета: Сфера туризма в РФ восстановила деловую активность лишь на 50% – мнение