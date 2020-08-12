Тула, , 16:33 — REGNUM Дальневосточная рыболовная компания «Доброфлота» запустила на полную мощность новый завод в поселке Хомяково Тульской области. 12 августа предприятие, которое выпускает высококачественные полуфабрикаты из минтая, трески и кальмара, посетил губернатор Алексей Дюмин, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона. Соглашение о сотрудничестве региона и группой компаний «Доброфлот» было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2019 году.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на заводе компании «Доброфлот» Управление пресс-службы правительства Тульской области

«Для Тульской области агропромышленный комплекс — одна из ключевых отраслей экономики. Её развитию мы уделяем повышенное внимание. Сегодня мы находимся на бывшем Хомяковском хладокомбинате. Эта площадка долго простаивала, но сейчас производство удалось возобновить благодаря дальневосточной компании «Доброфлот». Это одна из ведущих рыболовных компаний страны», — отметил Алексей Дюмин.

Управляющий «Доброфлота» Александр Ефремов рассказал губернатору, что в 2018 году компания приобрела «Хомяковский хладокомбинат» — рыбоперерабатывающее производство и морозильный склад, — который находился в аварийном состоянии, и приступил к восстановлению предприятия. На данный момент завод по переработке рыбопродуктов и морепродуктов заработал на полную мощность, объём инвестиций составил около 250 млн рублей, работу получили более 200 местных жителей. На предприятии внедрили технологии полностью безотходного производства — сегодня предприятие по автоматизации производства не имеет аналогов среди рыбоперерабатывающих заводов в России

Производственные мощности предприятия позволяют выпускать до 8,5 тыс. тонн рыбной продукции в год. При этом часть продукции будет отправляться на экспорт. В текущем 2020 году планируется около 10% продукции завода в Хомяково экспортировать в страны Северной Америки, также в сентябре начнутся поставки в страны Западной Европы. К 2023 году долю экспорта продукции предприятия планируется увеличить до 60%.

«Благодарю губернатора Алексея Дюмина и правительство Тульской области за поддержку и внимание, оказанное нашему проекту. Переработка рыбы сегодня — такая же неотъемлемая часть работы современной рыбодобывающей компании, как сама ловля. Наша стратегия направлена на создание производственных комплексов и развитие глубокой переработки рыбы в России», — отметил Александр Ефремов.

Он также добавил, что компания приобрела земельный участок под дальнейшее строительство логистического центра: общий объем инвестиций составит 2 млрд рублей, будет создано 400 рабочих мест.