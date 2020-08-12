Тула, 12 августа 2020, 16:33 — REGNUM Дальневосточная рыболовная компания «Доброфлота» запустила на полную мощность новый завод в поселке Хомяково Тульской области. 12 августа предприятие, которое выпускает высококачественные полуфабрикаты из минтая, трески и кальмара, посетил губернатор Алексей Дюмин, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона. Соглашение о сотрудничестве региона и группой компаний «Доброфлот» было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2019 году.
Управляющий «Доброфлота» Александр Ефремов рассказал губернатору, что в 2018 году компания приобрела «Хомяковский хладокомбинат» — рыбоперерабатывающее производство и морозильный склад, — который находился в аварийном состоянии, и приступил к восстановлению предприятия. На данный момент завод по переработке рыбопродуктов и морепродуктов заработал на полную мощность, объём инвестиций составил около 250 млн рублей, работу получили более 200 местных жителей. На предприятии внедрили технологии полностью безотходного производства — сегодня предприятие по автоматизации производства не имеет аналогов среди рыбоперерабатывающих заводов в России
Производственные мощности предприятия позволяют выпускать до 8,5 тыс. тонн рыбной продукции в год. При этом часть продукции будет отправляться на экспорт. В текущем 2020 году планируется около 10% продукции завода в Хомяково экспортировать в страны Северной Америки, также в сентябре начнутся поставки в страны Западной Европы. К 2023 году долю экспорта продукции предприятия планируется увеличить до 60%.
«Благодарю губернатора Алексея Дюмина и правительство Тульской области за поддержку и внимание, оказанное нашему проекту. Переработка рыбы сегодня — такая же неотъемлемая часть работы современной рыбодобывающей компании, как сама ловля. Наша стратегия направлена на создание производственных комплексов и развитие глубокой переработки рыбы в России», — отметил Александр Ефремов.
Он также добавил, что компания приобрела земельный участок под дальнейшее строительство логистического центра: общий объем инвестиций составит 2 млрд рублей, будет создано 400 рабочих мест.