Москва, , 16:31 — REGNUM Полностью взять на себя убытки бизнеса, решить его проблемы за него российское государство не может, да и не должно, считает доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Игорь Строганов. Об этом он заявил 12 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о резком падении прибыли российских предпринимателей.

«В первую очередь бизнесу надо рассчитывать на себя, грамотно продумывать действия, анализировать риски и переходить к интенсивной модели даже не развития (так как в текущих условиях активное развитие может быть невозможным), а сохранения наработанных позиций, — сказал Строганов. — И главное, наверное, не требовать от государства «национализировать убытки и приватизировать прибыль», к чему наш бизнес привык за «теплые и сытые» времена. За период самоизоляции государство предприняло очень значимые шаги по сохранению бизнеса от сокращения налоговой нагрузки до безвозвратных и беспроцентных кредитов на зарплаты».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Строганов объяснил, что очевидным изменением в мировом, да и в российском бизнесе, скорее всего, будет переход к стабильности как наилучшему результату, убыткам и постепенному падению как новой реальности бизнес-среды.

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