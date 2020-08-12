Москва, 12 августа 2020, 16:31 — REGNUM Полностью взять на себя убытки бизнеса, решить его проблемы за него российское государство не может, да и не должно, считает доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Игорь Строганов. Об этом он заявил 12 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о резком падении прибыли российских предпринимателей.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Строганов объяснил, что очевидным изменением в мировом, да и в российском бизнесе, скорее всего, будет переход к стабильности как наилучшему результату, убыткам и постепенному падению как новой реальности бизнес-среды.
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