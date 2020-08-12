Москва, 12 августа 2020, 16:22 — REGNUM Очевидным изменением в мировом, да и в российском бизнесе, скорее всего, будет переход к стабильности (как наилучшему результату), убыткам и постепенному падению как новой реальности бизнес-среды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 августа заявил доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Игорь Строганов, комментируя новость о том, что совокупная прибыль российских компаний (без учета малого бизнеса) сократилась в годовом исчислении на 67%.
Как полагает экономист, очевидным изменением в мировом, да и в российском бизнесе, скорее всего, будет переход к стабильности как наилучшему результату и убыткам и постепенному падению как новой реальности бизнес-среды.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Строганов объяснил, что пандемия коронавируса — лишь эпизод мирового экономического кризиса.
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