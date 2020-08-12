Москва, , 16:22 — REGNUM Очевидным изменением в мировом, да и в российском бизнесе, скорее всего, будет переход к стабильности (как наилучшему результату), убыткам и постепенному падению как новой реальности бизнес-среды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 августа заявил доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Игорь Строганов, комментируя новость о том, что совокупная прибыль российских компаний (без учета малого бизнеса) сократилась в годовом исчислении на 67%.

«Мы привыкли, что экономика всегда должна показывать рост, что квартал от квартала бизнес показывает цифры роста прибыли, а значит демонстрирует свою привлекательность для инвесторов. На этом построена практически вся западная модель публичного, финансового капитализма, — сказал Строганов. — Проблема здесь в том, что в кризис положительных цифр роста, скорее всего, не будет нигде, так как меняется сама модель мировой экономики от глобализации к регионализации с изменением основных параметров мировой торговли и производства товаров».

Как полагает экономист, очевидным изменением в мировом, да и в российском бизнесе, скорее всего, будет переход к стабильности как наилучшему результату и убыткам и постепенному падению как новой реальности бизнес-среды.

«Посмотрите на результаты и действия крупнейших мировых компаний за II квартал 2020. Большинство, во-первых, сбрасывают непрофильные активы, фиксируют убытки, во-вторых, максимально сокращают расходы, то есть готовятся к очень непростым временам. Российскому бизнесу, так как он точно так же связан с мировым, надо готовиться к таким же действиям, причем начинать надо уже сейчас», — подытожил Строганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Строганов объяснил, что пандемия коронавируса — лишь эпизод мирового экономического кризиса.

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