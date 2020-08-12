Москва, , 16:13 — REGNUM Основная причина падения прибылей российских компаний — это в первую очередь результат мирового экономического кризиса, а не пандемии, считает доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Игорь Строганов. Об этом он заявил 12 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в марте — мае 2020 года совокупная прибыль российских компаний (без учета малого бизнеса) сократилась до 1,4 трлн рублей, что в годовом исчислении меньше на 67%.

«Мы находимся сейчас в фазе крупного мирового экономического кризиса, — сказал Строганов. — Весь мир трясет, а COVID-19 — это лишь «бои местного значения», эпизод, — пояснил экономист. — Не самый благоприятный для бизнеса, но и не самый страшный. Да, меры по самоизоляции достаточно сильно повлияли и на гостиничный бизнес, и на общественное питание, сократились прибыли у отрасли развлечений, закрылась небольшая часть предприятий малого бизнеса. Торговля природным газом показывает убытки, что понятно при мировом сокращении производства. Конечно, потребители сидели дома, резко сократили потребление не самых нужных или актуальных товаров».

Но основная причина такого рода долговременных трендов, как полагает Строганов, это всё-таки мировой кризис.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Сергея Хестанова, спад экономики РФ продлится еще несколько кварталов.

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