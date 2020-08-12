Москва, , 15:58 — REGNUM Днем 12 августа рубль слегка отступает. Здесь пока нет возвращения предыдущих эмоций, зато четко виден курс, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Доллар и рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Крепким и сильным российский рубль пока не будет, так как это неудобно ни бюджету, ни экспортерам.

Кроме того, нет никакой уверенности в том, что восстановление российской экономики пойдет гладко и приятно, а это значит, что рычаг в виде девальвации нацвалюты еще может пригодиться.

Доллар к середине дня торгуется по 73,28 руб. и продолжает закрепляться в коридоре 73,00−75,00 руб. Там ему сейчас и место.

Евро стоит 86,16 руб., возвращается в диапазон 86−88 руб., где чувствует себя вполне комфортно.

Явных скачков курса доллара или евро сейчас не ожидается, рынок смотрится вполне сбалансированным», — считает эксперт.

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