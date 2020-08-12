Воронеж, , 15:43 — REGNUM 5 млн тонн составил валовой сбор зерна в Воронежской области на 12 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства по итогам селектора с районами области.

На данный момент обмолочено 1 млн 242 тыс. га ранних зерновых или 96% от запланированной площади. Средняя урожайность в первоначально оприходованном весе составляет 40,8ц/га. На данный момент уборку уже завершили Лискинский, Богучарский, Верхнемамонский и Ольховатский муниципальные районы. Более 97% запланированного объема обмолотили Каменский, Россошанский и Калачеевский муниципальные районы. Преодолён рубеж в пять миллионов тонн зерна, на данный момент это лучший результат среди регионов Центрального федерального округа.

По данным «Воронежского центра оценки качества зерна», продовольственное зерно составляет 70% от обследованного объема. В регионе ожидают, что валовой сбор зерновых ожидается свыше 5,5 млн тонн, что закроет и внутренние потребности региона, и позволит отправить зерно в другие регионы и на экспорт.