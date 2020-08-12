Москва, , 15:43 — REGNUM Предпосылки для рекордного падения прибыли российских компаний начались ещё в 2019 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.

Комментируя результаты исследования, согласно которому российские компании весной 2020 года понесли максимальное падение прибыли за 16 лет, экономист заявил, что данная ситуация была ожидаема и закономерна.

«Падал не только фондовый рынок и мировые цены на нефть. Были все признаки внутреннего перепроизводства, перекредитованности. При такой ставке по процентам люди уже не могли больше занимать, через ипотечные кредиты не создавалось новых классов покупателей недвижимости. Замедление российской экономики в 2019 году подготовляло нынешнее падение рентабельности», — сказал Колташов.

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