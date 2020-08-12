Москва, , 15:35 — REGNUM Причины падения прибыли бизнеса в России в общем всем понятны: сейчас все меняется, одни отрасли умирают, другие появляются: время перемен. При этом исследования по всему миру показывают, что чем выше развит эмоциональный интеллект у руководителей и сотрудников компаний, тем больше прибыль, заявила корреспонденту ИА REGNUM основатель цифровой платформы «Работающий эмоциональный интеллект» Елена Хлевная, комментируя сильнейшее падение прибыли бизнеса в России.

«Эмоциональный интеллект — это способность человека считывать информацию из эмоционального фона и использовать ее для повышения эффективности мышления и деятельности.

Конечно, общая тенденция снижения прибыли с уровнем развития эмоционального интеллекта напрямую не связаны.

Однако больше шансов выжить и воспользоваться открывшимися возможностями в такое нестабильное и непрогнозируемое время как раз у тех компаний, которые уделяют внимание развитию эмоционального интеллекта сотрудников компаний. Причем особенно это касается руководства и владельцев бизнеса.

По сути, человек с высоким эмоциональным интеллектом может трезво оценивать ситуацию, не поддаваться общей панике, способен принимать адекватные решения в стрессовых ситуациях.

Высокое развитие эмоционального интеллекта позволяет перерабатывать информацию, которая содержится в эмоциях. Это база софт-скилз и основа гибкости, адаптивности, стрессоусточивости человека.

Если посмотреть на примеры бизнесов, которые сейчас выживают и чудесным образом выходят из очень сложных ситуаций, то можем с вероятностью 90% предположить — руководство и топ-менеджмент этих компаний обладают высоким уровнем эмоционального интеллекта», — высказала свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, пандемия коронавирусной инфекции нанесла серьёзный удар по бизнесу в России, свидетельствуют данные аналитической службы FinExpertiza.

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