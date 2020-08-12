Санкт-Петербург, , 15:31 — REGNUM Предприниматели в сложившейся экономической ситуации должны заняться прежде всего оптимизацией затрат, этот и в обычное время важный компонент работы в период кризиса становится решающим, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 12 августа, глава консалтинговой группы «Решение» Александр Батушанский, комментируя результаты исследования FinExpertiza.

Как сообщалось ранее, по данным аналитической службы, в марте-мае 2020 года объем совокупной прибыли российских компаний (без учета малого бизнеса) сократился до 1,4 трлн рублей, что на рекордные 67% меньше показателей аналогичного периода 2019 года.

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« Эти цифры не удивляют. Когда значительная часть экономики останавливается, разумеется, это сказывается на уровне прибыли. Если бы в этом исследовании учитывались и показатели малых предприятий, снижение было бы еще более серьезным, потому что для многих из них, особенно в сфере услуг, в этот период не было никаких прибылей — одни убытки.

Что должны делать компании в такой ситуации? Прежде всего — заняться оптимизацией затрат. Это нужно делать всегда, но в кризис это становится условием выживания. В тучное время можно позволить себе немного лишнего, а теперь нет, и умное снижение издержек становится обязательным.