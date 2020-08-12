Москва, , 15:28 — REGNUM Спад экономики РФ продлится еще несколько кварталов, считает доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Сергей Хестанов. Об этом он заявил 12 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что пандемия коронавирусной инфекции нанесла серьёзный удар по бизнесу в России, спровоцировав сильнейшее за 16 лет падение прибыли российских компаний.

Бюджет Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пока спад российской экономики заметно меньше, чем у экономик США и ЕС. Это связано с тем, что доля сектора услуг в России небольшая, а именно сектор услуг пострадал сильнее других. Но пока прошел только первый квартал спада, так что многое еще может поменяться. Но в общем Россия следует в рамках мировой тенденции, — сказал Хестанов. — Жесткая бюджетная и относительно жесткая денежно-кредитная политика позволили России сильно увеличить устойчивость своей экономики. Дефицит бюджета остается низким, а международные резервы — большими. Инфляция тоже остается низкой. По опыту кризисов 2008 и 2015 годов можно предположить, что спад экономики продлится еще несколько кварталов».

Как подчеркнул Хестанов, если не случится неожиданных внешних шоков, накопленные резервы с большим запасом покроют потребности федерального бюджета.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, экономист Андрей Колганов также отметил, что спад российской экономики (по сравнению с экономиками США и ЕС) связан с тем, что в РФ доля сектора услуг сравнительно невелика.

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