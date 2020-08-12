Москва, , 15:40 — REGNUM Рост цен на железнодорожные билеты до Сухума в течение года составил, в зависимости от маршрута, от 11% до 35%. Информацию об этом 11 августа распространила пресс-служба сервиса Tutu.ru.

Вагон пассажирского поезда Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным организации, поездка из Москвы до столицы Абхазии в среднем составляет 4972 руб., что дороже на 16%, чем годом ранее. В Санкт-Петербурге средняя цена билета до Сухума выросла на 30% и достигла 6702 руб. Из Ростова-на-Дону на поезде можно доехать за 2519 руб., что дороже цен прошлого лета на 35%.

Также сообщается, что цены выросли на 18% для желающих приехать в Абхазию по железной дороге из Адлера и на 11% — из Краснодара.

Напомним, первые поезда после открытия российско-абхазской границы до Сухума отправились из Москвы и Санкт-Петербурга 7 августа.

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