Филадельфия, США, , 15:18 — REGNUM В Филадельфии на продажу выставлен четырехдверный лимузин Mercedes-Benz 600 LWB Pullman 1966 года выпуска, принадлежащий бывшему главе МИД Китая и мэру Шанхая Чэнь И. Об этом сообщается на портале LBI Limited.

Всего компанией Mercedes-Benz было выпущено 304 экземпляра Pullman. В описании к авто говорится, что оно находится в отличном состоянии и никогда не подвергалось реставрации. Салон автомобиля обтянут кожей. Пробег машины составляет 21 186 км.

В движение модель приводит 6,3-литровый силовой агрегат V8, максимальная мощность которого достигает 247 «лошадей» (500 Нм).

Редкий экземпляр лимузина продавец оценил в 285 тыс. долларов (чуть более 21 млн рублей).

Ранее в Москве на продажу был выставлен редкий гиперкар Mercedes-Benz SLR McLaren 2005 года выпуска. Цена авто составляет 85 млн рублей.

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