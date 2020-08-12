Москва, , 15:14 — REGNUM Спрос на рабочую силу в сферах экономики зависит от многих факторов, но он является производным от спроса на товары и услуги, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, комментируя сокращения сотрудников в российских компаниях.

«И сейчас в непростых условиях, связанных с пандемией коронавируса, падением цен на энергоресурсы, снижением деловой активности спрос на рабочую силу в сферах экономики, которые в наибольшей степени страдают от этого, спрос на рабочую силу снижается.

Весной 2020 года самый высокий спад наблюдался в таких сферах, как туризм, гостиничный и ресторанный бизнес, транспортные перевозки, сфера обслуживания. И больше всего увольнений было именно там.

Меньше всего пострадают те сферы, на которые в меньшей степени влияют общерыночные факторы. Стоит отметить, что чаще всего готовы быстро увольнять сотрудников в критические периоды и так же быстро набирать в тех сегментах экономики, где не требуется высокий профессионализм и, где легко можно заменить одного работника на другого.

А в таких сферах, как консалтинг, логистика, металлургия требуются специалисты с уникальными компетенциями и заменить их не так просто. Поэтому компании готовы нести потери, но до последнего удерживать высококвалифицированных специалистов», — высказал сове мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство труда и социальной защиты России назвало отрасли, в которых возможно максимальное число сокращений.

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