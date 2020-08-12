Магас, , 15:11 — REGNUM Российский бизнес понес значительный ущерб в период пандемии коронавируса. За март-май 2020 года совокупная прибыль частных предприятий, за исключением малого бизнеса, сократилась в годовом исчислении на 67%.

Такие данные приводят аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. При этом в число субъектов, где бизнес понес наиболее ощутимые потери, вошли три субъекта Северо-Кавказского федерального округа.

Антилидером среди регионов России стала Ингушетия, где потери местных бизнесменов выросли в 33 раза (минус 3260%), составив 1,5 млрд рублей. В Чечне этот показатель составил минус 984%, в Северной Осетии — минус 153%.

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