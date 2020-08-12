Екатеринбург, , 15:25 — REGNUM МУП «Водоканал» (Екатеринбург) не планируют приватизировать. Об этом заявил директор предприятия по экономике и финансам Алексей Белоусов на пресс-конференции.

В ответ на вопрос о возможной приватизации «Водоканала» Белоусов ответил, что у него такой информации нет.

«Решение о смене формы собственности либо запуске процедуры концессии принимает собственник предприятия, то есть муниципалитет», — добавил представитель МУПа.

Ранее в мэрии заявляли, что не планировали отдавать «Водоканал» в частные руки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в руководство МУПа перешли депутаты городской думы Григорий Вихарев и Антон Гусев.

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