Москва, 12 августа 2020, 15:04 — REGNUM Власти РФ поступили неправильно, когда отказались активно тратить средства Фонда национального благосостояния на купирование последствий коронавируса, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 12 августа корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов объяснил, что после завершения пандемии коронавируса быстрее всех восстановятся сельское хозяйство, грузовой транспорт и энергетика, в то время как сфера услуг будет оживать медленно.
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