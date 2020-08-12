Москва, , 15:04 — REGNUM Власти РФ поступили неправильно, когда отказались активно тратить средства Фонда национального благосостояния на купирование последствий коронавируса, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 12 августа корреспонденту ИА REGNUM.

«Конечно, полностью расходовать средства ФНБ не следовало, но какую-то его значительную часть (от четверти до трети) надо было пустить на поддержание на плаву населения, а также мелкого и среднего бизнеса, — сказал Колганов. — И еще от четверти до трети следовало бы израсходовать на стимулирование инвестиционной активности малого и среднего бизнеса в посткарантинный период. Государственные гарантии кредитов, государственные субсидии для льготных ставок по кредитованию и, может быть, какие-то налоговые послабления. Временные. На период восстановления для мелкого и среднего бизнеса».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов объяснил, что после завершения пандемии коронавируса быстрее всех восстановятся сельское хозяйство, грузовой транспорт и энергетика, в то время как сфера услуг будет оживать медленно.

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