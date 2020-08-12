Киев, , 15:01 — REGNUM Энергетическая госкомпания «Нафтогаз Украины» за семь месяцев текущего года уплатила 77,9 млрд грн в государственный и местные бюджеты, сообщила 12 августа пресс-служба НАК.

Отмечается, что в обозначенную сумму 77,9 млрд грн входит и остаток дивидендов по результатам 2019 г. в размере 39,6 млрд грн.

В «Нафтогазе» отмечают, что все поступления от предприятий группы составляли более 17% общих доходов государственного бюджета в январе-июле 2020 года.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, за семь месяцев года дефицит госбюджета Украины составил 47,4 млрд грн.