Рязань, , 15:11 — REGNUM Дополнительные средства на софинансирование организации бесплатного горячего питания учащихся начальных классов выделены Рязанской области. В целом на 2021 и 2022 года регион получит свыше 805 млн рублей, сообщил 12 августа губернатор Николай Любимов.

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Выделение средств анонсировал председатель комитета по бюджету и налогам Государственной думы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров («Единая Россия»). В 2021 году региона получит 387,1 млн рублей, в 2020 году — 417,9 млн руб.

«Это очень важный шаг, который позволит в значительной мере поддержать наши семьи с детьми, необходимая помощь в работе по оздоровлению нашего молодого поколения», — написал глава региона на своей странице в социальной сети.

Задачу по обеспечению учащихся младших классов бесплатным горячим питанием поставил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию в январе 2020 года. Добавим, что накануне, 11 августа эта тема обсуждалась на совещании президента Владимира Путина с правительством РФ, по итогам которого появилась информация о том, что ряд регионов поручение провалили.