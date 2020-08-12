Москва, , 14:42 — REGNUM Спад ВВП РФ в карантинном II квартале 2020 года, когда многие отрасли оказались закрыты из-за ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса, оказался сопоставим с самыми глубокими квартальными падениями кризисов 1998 и 2009 годов, но все-таки не превзошел их, не подтвердив наиболее пессимистичные ожидания властей, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«По данным Росстата, снижение ВВП РФ во II квартале, по предварительной оценке, составило 8,5% в годовом сравнении после роста на 1,6% в первом квартале.

Данные Росстата оказались оптимистичнее расчетов Минэкономразвития, которое оценивало падение ВВП во втором квартале на уровне 9,6%, и лучше ожиданий ЦБ (спад на 9−10%).

При этом нынешний кризис экономики России рукотворный, не имеет экономических причин, вызван карантином. В 1998 году кризис объяснялся дефолтом по внутреннему долгу, а в 2009 году — банкротством инвестиционного банка Lehman Brothers.

Скорее всего, восстановление экономики РФ начнется уже в III квартале 2020 года. При этом финансовая сфера в нормальном состоянии. Рубль на привычных уровнях. А индекс Мосбиржи близок к историческим максимумам.

Конечно, по официальной статистике в 2020 году экономика России покажет рецессию. Как и все крупнейшие экономики мира.

Однако думаю, реально результат будет около нуля. Бизнес в 2020 году массово ушел в тень, и не факт, что быстро захочет возвращаться в «белую» зону», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ВВП России во II квартале 2020 года сократился на 8,5% в годовом выражении. Такие данные представила Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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