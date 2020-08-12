Москва, , 14:33 — REGNUM Прогнозы о том, что экономика РФ восстановится не раньше конца 2021 года, могут оказаться чересчур оптимистичными, полагает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 12 августа корреспонденту ИА REGNUM.

«Часть мелкого и среднего бизнеса в РФ фактически обанкротилась. Хотя формально банкротства отложены. Но скоро мораторий на банкротства кончится, — сказал Колганов. — Уже сейчас целый ряд заведений, несмотря на разрешение возобновить работу, закрылся. Это можно видеть, просто пройдя по улицам, — пустые помещения, откуда вывезена даже мебель. Часть предпринимателей не могут восстановить работу. Соответственно они не нанимают работников, не платят им заработную плату, не предъявляют спроса на сырье, материалы, комплектующие изделия, расходники. Это отражается на положении других предпринимателей. И все это сокращает общий внутренний спрос и соответственно общую экономическую активность».

Как пояснил Колганов, те темпы экономического роста, которые демонстрировала РФ до кризиса, не дают оснований для оптимизма.

«И те, кто давал прогнозы о том, что экономика России восстановится не раньше, чем к концу 2021 года, возможно, были чересчур оптимистичны», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Колганова, после завершения пандемии экономике РФ понадобилось бы не более года, чтобы восстановиться, если бы она могла расти темпами в 4−5-6% в год.

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