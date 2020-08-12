Москва, , 14:31 — REGNUM Правительство России выделит регионам 5 млрд рублей на обновление парка школьных автобусов. Об этом 12 августа сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Школьный автобус Ilya Plekhanov

«Чтобы детям было удобнее и безопаснее добираться на учебу, что особенно важно для детей из сельской местности и отдаленных районов», — сказал Мишустин на заседании правительства.

Премьер-министр добавил, что за счет федеральных средств будет закуплено не менее 2,1 тыс. новых школьных автобусов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин заявил, что на доплаты классным руководителям в школах будет направлено около 25 млрд рублей в 2020 году. Премьер отметил, что работа классных руководителей требует особой поддержки.

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